Берлин. В берлинских аэропортах отменили задержали более 600 рейсов из-за забастовки персонала. Как пишет «Газета.ru», 195 рейсов отменены в Шенефельде и 465 – в Тегеле.

Забастовка продолжится до утра среды, 15 марта. Она затронула множество посетителей международной туристической биржи (ITB) в Берлине, которая завершила работы в воскресенье вечером.

Профсоюз требует повысить оплату сотрудникам наземных служб до 12 евро в час.

Ранее сообщалось, что ЕС потерял за шесть лет 12 млрд евро из-за забастовок авиадиспетчеров.