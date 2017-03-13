Чусовой. Пермский край. Ижевчанин опустился на дно самой глубокой подводной пещеры в России. Как сообщает «Российская газета», ее обнаружили под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края.

Известно, что дна каверны удалось достичь председателю федерации подводного спорта Удмуртии Владимиру Федорову.

«В ходе этих погружений гостю из Ижевска удалось достичь дна каверны, отстоящего от поверхности на 88 метров», - говорится в сообщении.

При этом для считающейся самой глубокой в России пещеры на реке Восточная Хоста, расположенной в Краснодарском крае, эта отметка составляет 82,5 метра.

Исследования Голубого озера ведутся с конца семидесятых. Тогда удалось установить, что из водоема вглубь земной поверхности уходит наклонный тоннель, по которому в озеро поступают подземные воды.

Аквалангисты удалялись от берега на 220 метров, но еще не достигали нижней точки. Владимиру Федорову понадобилось для этого предпринять четыре экспедиции.