Аддис-Абеба. Эфиопия. Не менее 46 человек погибли в Эфиопии под оползнем из мусора на свалке. Об этом пишет Lenta.ru.

Большинство погибших — женщины и дети. Под завалами все еще находятся десятки людей, поэтому число жертв может возрасти. В момент обвала там находилось примерно 150 человек, 37 удалось вытащить. В настоящее время идет спасательная операция.

Мусор накрыл временные и бетонные дома. Люди жили на территории свалки из-за дешевизны.

Причина обвала пока неизвестна. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. В последние годы ее прекратили использовать, однако, по утверждению местных жителей, недавно сброс начался вновь. Это связано в тем, что сооружавшийся в соседнем районе новый полигон для отходов заблокировали местные фермеры.

Власти пообещали переселить проживающих на территории свалки.