Великобритания. В Великобритании назначили министра по борьбе с подрывом демократии. Как сообщает «Коммерсант», премьер-министр Тереза Мэй назначили на эту должность Бэна Гаммера.

В задачи нового министра будет входить защита целостности британской демократии от кибератак и попыток повлиять на выборы в стране.

Издание отмечает, что власти Великобритании «обеспокоены тем, что российские хакерские атаки, поддельные новости и деньги могут дестабилизировать демократию», и готовы приложить все усилия для защиты «неприкосновенности следующих выборов». Ближайшие парламентские выборы ожидаются в 2020 году, при этом ежегодно в Великобритании проходят местные выборы.

Руководители британских спецслужб считают, что Москва попытается повлиять на исход выборов.

Глава британского МИДа Борис Джонсон отмечал, что прямых доказательств вмешательства России в демократические процессы Запада нет, но не исключал того, что «Россия способна на это». В начале марта британский генерал заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе Адриан Брэдшоу призвал рассматривать фейковые новости, кибератаки и политическое давление со стороны России как акты агрессии.