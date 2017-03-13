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Работу по уничтожению химоружия на объекте в Кизнере могут завершить на год раньше

Об этом в беседе с Владимиром Путиным заявил полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Работу по уничтожению химоружия на объекте в Кизнере могут завершить на год раньше
Кизнер, Михаил Бабич, ПФО, Бабич, Полномочный представитель Президента РФ в ПФО, Путин


15:54

Москва. Россия. Работу по уничтожению химоружия на последнем российском объекте в Кизнере могут завершить на год раньше. Об этом в беседе с Владимиром Путиным заявил полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По его словам, такого показателя можно добиться в случае, если предприятие «сохранит темпы и в процессе работы не произойдет никаких технологических сдвижек».

«…если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году – об этом Вам дополнительно доложим», - сказал Михаил Бабич.

Отметим, что конвенция, согласно которой происходит уничтожение химоружия, подписана 192 государствами, причем Россия вышла на финишный этап реализации этой программы, которая предписывает государству проделать необходимую работу до 31 декабря 2018 года.

«В ноябре 2016 года из семи объектов, которые в Российской Федерации занимались уничтожением химического оружия, на шести работы полностью завершены, я Вам докладывал об этом. По сути дела, у нас сейчас работы сосредоточены на одном объекте в Удмуртской Республике, объект «Кизнер», - уточнил полпред Президента России.

В феврале 2017 года Михаил Бабич побывал с рабочим визитом в Удмуртии и посещал объект в Кизнере. Тогда он заявил, что более 76% химоружия из общего объема запасов отравляющих веществ уже уничтожили.

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