Япония. Япония планирует в мае отправить в трехмесячное плавание в Южно-Корейское море самый крупный военный корабль-вертолетоносец. Как пишет РБК, станет крупнейшей демонстрацией сил Военно-морского флота Японии в регионе со времен Второй мировой войны.

«Идзумо» выполнит остановки в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах и на Шри-Ланке, а затем примет участие в совместных американо-индийских военных учениях Malabar, которые запланированы на июль 2017 года.

«Цель состоит в том, чтобы проверить возможности «Идзумо», отправив его в расширенную миссию. Он примет участие в совместных учениях с Военно-морским флотом США в Южно-Китайском море», — сказал один из источников, знакомый с планом.

Издание отмечает, что официальный представитель Военно-морских сил Японии отказался комментировать эти данные.