Москва. В Москве женщина умерла после пластической операции. Как пишут «Известия», по предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

48-летняя москвичка почувствовала себя плохо 11 марта, на следующий день после операции. Женщину сразу же перевели в реанимацию, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются сотрудники клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.