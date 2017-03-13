Великобритания. Британские ученые заявили, что через 20 лет на орбите Земли первая колония. Об этом пишет «Росбалт».

На орбитальном космическом корабле смогут поселиться до 10 млн людей. По словам главы Британского межпланетного сообщества Джери Стоуна, мегаполис в космосе по форме будет представлять собой цилиндр диаметром 6,5 м и длиной 32 км

Также по мнению Стоуна строительство орбитального комплекса начнется через 10 лет, а к 2037 году он будет запущен в космос.

«Цель этого проекта — обслуживание мощных солнечных панелей, которые будут собирать энергию Солнца и передавать ее на Землю. Солнечные электростанции на нашей планете недостаточно мощны, поскольку на пути света находится земная атмосфера», - пишет портал.