Москва. Народный артист России Иосиф Кобзон раскритиковал решение по поводу участия конкурсе Евровидение-2017 певицы Юлии Самойловой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске. Об этом сообщает «Российская Газета».

По словам артиста, ей будет трудно находится в политически накаленном Киеве.

«Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, - это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия», - сказал Кобзон.