Можга. Удмуртия. Гербер, который в этом году пройдет в Можгинском районе, посвятят теме коня. Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики, мероприятие запланировано на 17 июня.

Образ лошади или коня – ключевой в удмуртском фольклоре, религии и искусстве. Исследователи связывают это животное с солнечным культом. Также лошади играли большую роль в удмуртских обрядах и праздниках.

«Мотив «кони» является очень распространенным в средневековом удмуртском искусстве, его можно встретить на гребнях, подвесках, копоушках. По одной из версий, река Вала (Валошур), которая берет свое начало в Можгинском районе, переводится как «лошадиная река». На это указывают и удмуртские легенды о крылатых огненных лошадях, выходящих из Валы и связанных с этим сюжетом в удмуртском эпосе «Век Кылдысина», - говорится в сообщении.

Сейчас организаторы продумывают полную концепцию Гербера, режиссуру и его оформление.

В сообщении уточняется, что в Можгинском районе и в настоящее время популярно разведение лошадей ценных пород: вятская, кабардинская, орловская, русская тяжеловозная.