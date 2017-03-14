Ижевск. Удмуртия. В старину крестьяне 14 марта уже приступали к полевым работы. Как пишет Astromeridian, дни становились теплыми, а потому можно было начинать посевную.

В русской православной церкви 14 марта отмечается день преподобной мученицы Евдокии. Она смогла раскаяться в совершенных грехах под влиянием веры во Христа, после чего решила посвятить себя Богу. В награду получила дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. В период гонений на христиан Евдокия была арестована и обезглавлена.

В это время начинали дуть достаточно сильные «подсвистывающие» ветры, которые часто возникают весной. Говорят: «На Евдокию Весна-красна летечко жаркое несла» или «Пришли весенние Евдокеи – принесли мужикам аграрные затеи».

Народные приметы на 14 марта:

1. Если на Евдокию солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей.

2. Ласковый и теплый ветер14 марта – лето, скорее всего, будет с большим количеством осадков и холодным.

3. Куры талую воду пьют – примета к тому, что мороз будет, а холодная погода продержится достаточно долго.

4. Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

5. Теплый день 14 марта – лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса.

6. Дождливый день – хлеба много будет.

7. Густой туман 14 марта сулит богатый урожай бобовых культур.

8. Заморозки – гречиха плохо уродится.

9. Началась метель – весь год будет достаточно холодно.

10. Холодная Авдотья – весна придет поздно и будет холодной. Снег, скорее всего, долго не будет таять.

11. Половодье в этот день – на лугах будет много травы, а домашний скот будет сильным и здоровым.

12. Реки не разливаются – в апреле поздно появится трава.

13. Громко каркают вороны – жди потепления.

14. Если с помощью сучьев, собранных в лесу, развести 14 марта огонь в доме, то можно ускорить приход весны – так говорили в народе.

15. Засвистел сурок – тепло придет.

16. Звонкая капель – жди жаркого лета.

17. Ветер дует с запада или юга – жди жаркого лета. Ветер дует с юга – осадки будут летом. Северный ветер предвещает холодное лето.

18. В небе 14 марта солнце играет – жди хорошего урожая грибов, огурцов, трав, зерновых.

19. Прилетели ласточки – будет теплое и явное. Полагается прикармливать их хлебными крошками и встречать с радостью.