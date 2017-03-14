Ижевск. Удмуртия. «Террорист-романтик» из Кабардино-Балкарии пытался завербовать жительницу Ижевска. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда, мужчина намеревался совершить с ней террористический акт.

«В 2015 году Байчекуев, являясь сторонником радикально-экстремистских взглядов в исламе, разместил на своей странице в одной из социальных сетей призывы к экстремистской деятельности и оправдание терроризма. Кроме того, в интернете он познакомился с жительницей Ижевска и убеждал ее приехать в Кабардино-Балкарию для того, чтобы устроить вместе с ним террористический акт. Он был задержан после того, как вместе с еще одним подсудимым - Шамилем Гулаевым - попытался выехать на территорию Сирии для вступления там в одно из незаконных вооруженных формирований», - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии общего режима, а Гулаева - к 3,5 годам колонии строгого режима.

В зависимости от степени участия они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 1 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 («Приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства») УК России.

Пресс-секретарь отметила, что свою вину подсудимые не признали.