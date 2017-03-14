Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за незаконную продажу исторически ценного ружья. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Известно, что 10 января 2017 года мужчина незаконно продал за 15 тыс. рублей охотничье одноствольное курковое ружье системы Крнка, образца 1869 года 20 калибра промышленного изготовления.

По заключению эксперта оружие представляет историческую ценность как образец мастерства Ижевских оружейников начала XX века, а именно известной фабрики Березина в Ижевске.

«Ружье представляет большую редкость и не представлено ни в одном из музеев города», - сообщили в прокуратуре.

Осужденный вину в совершенном преступлении признал полностью.