Турция. Турция запретила въезд в страну послу Нидерландов. Об этом пишет «Лайф».

Такую меру озвучил вице-премьер Нуман Куртулмуш. По его словам, это решение будет действовать до тех пор, пока со стороны Гааги не последуют извинения.

Напомним, что премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство его страны не собирается извиняться за отказ впустить самолёт с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушглу.

Ещё одно решение касается дипломатического уровня. По словам Куртулмуша, Турция намерена препятствовать приезду в республику голландских дипломатов.

«Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полёты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов», - сказал он.