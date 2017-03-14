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Март 2017
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Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» впервые в истории вышли в плей-офф Суперлиги

Попадание в серию игр на вылет коллектив обеспечил за два тура до окончания регулярного чемпионата.

Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» впервые в истории вышли в плей-офф Суперлиги
Фото:vk.com/bkrodniki
спорт, Ижевск, Удмуртия, завод, баскетбол


09:25

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» впервые в истории вышли в плей-офф Суперлиги. Как сообщает официальная группа команды, попадание в серию игр на вылет коллектив обеспечил за два тура до окончания регулярного чемпионата.

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На данный момент в активе «Родников» 30 очков после 20 игр. У ближайших преследователей «Урала» и «МБА» 29 и 28 зачетных баллов, однако они провели на одну игру больше. Даже, если купол потерпит поражения в оставшихся встречах – команда все-равно попадет в следующую стадию турнира.

Ближайшую игру команда из Удмуртии проведет против «Новосибирска» на выезде во вторник, 14 марта, а затем отправится на матч с «Иркутом». 

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