Москва. Минздрав внес поправки в проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» и в ближайшее время разошлет новую версию документа в ведомства для нового согласования. Как пишут «Известия», из документа исчезли самые спорные моменты: о введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года, о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.

Об этом изданию рассказали два собеседника знакомых с документом. Также эту информацию подтвердил источник в руководстве министерства здравоохранения.

Теперь из концепции исключен «запрет продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года». Однако при этом в разделе «Основные целевые ориентиры» положение о защите от табака родившихся после 2015 года осталось, но лишь в декларативной форме: «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен».

«В соответствии с ГК никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Представляется, что предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству», - отмечал замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Также откорректировали часть концепции, касающуюся увеличения налоговой нагрузки на табачные компании. Так, в документе остались слова о необходимости «поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона», но при этом график изменения и размер ставок акцизов из документа исключили.

«Их примут отдельным документом, который удастся согласовать с Минфином. «Это может произойти уже к маю», - сказал один из собеседников «Известий».

Размеры ставок акцизов также исключались в процессе подготовки антитабачной концепции 2010–2015 годов.

«В итоге сделать сигареты предметом роскоши так и не получилось, потому что повышение акцизов до европейского уровня осталось декларативным. Средняя цена пачки сейчас — 100 рублей. Если и в этот раз конкретные ставки будет устанавливать Минфин, вряд ли средняя цена пачки превысит 130 рублей. Но при этом формально концепция будет соблюдена: собирались повысить акцизы - и повысили», - поделился собеседник, знакомый с ходом разработки обеих концепций.

Минздрав сохранил в проекте концепции предложение о введении «налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина», но исключил его размер. Ранее предполагалось, что новый сбор составит 10%.

Против повышения ставок акцизов и введения дополнительного налога ранее возражали Минфин, Минэкономразвития и ФАС.