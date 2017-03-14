Ижевск. Удмуртия. Системы водоснабжения и водоотведения в городах и районах Удмуртии планируют передать в концессию. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики, региональное Минэнерго составило для муниципалитетов «дорожную карту» и открыло «горячую линию».

По словам первого заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Алексея Бобыря, для проработки вариантов организации концессионных соглашений и «дорожной карты» проведена совместная работа с администрациями Ижевска, Глазовского, Малопургинского и Юкаменского районов. Полностью рабочие варианты прохождения «дорожной карты» отработаны также с руководством Воткинского, Камбарского и Шарканского районов.

Замминистра сообщил, что «дорожные карты» остальных районов также проверены, однако существуют определённые трудности при регистрации имущества.

«Главам муниципальных образований необходимо активизировать эту работу. Однако мы не форсируем события. Прежде всего, нужно чётко проработать вопросы по каждому направлению и только после этого системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения должны передаваться в концессию. В целях координации деятельности с этого года заключаются трехсторонние соглашения, подписанные главой Удмуртии, руководством муниципального образования и концессионером. Раз в квартал на совещании в режиме ВКС мы будем анализировать ситуацию на местах», - сказал председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев.

Напомним, что в декабре 2016 года власти Ижевска подписали концессионное соглашение с «Удмуртскими коммунальными системами» о передаче городских теплосетей на 16 лет. Договор обязывает УКС вкладывать в модернизацию ижевских теплосетей до 500 млн рублей в год, при условии, что тариф на тепло и горячую воду в первые четыре года действия соглашения будет повышаться более, чем на 4%.