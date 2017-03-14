Ижевск. Удмуртия. Один человек пострадал в столкновении грузовиков в Ижевске. По информации Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла в понедельник, 13 марта, в 15:09 напротив дома №9 по улице Татьяны Барамзиной.

Мужчина 1959 года рождения за рулем BAW FENIX 1044 врезался в «МАЗ-6501». В результате водитель первого автомобиля с травмами попал в больницу. В ГИБДД отметили, что он не был пристегнут, а ремень безопасности находился за спиной. Согласно последним исследованиям ученых, пристегнутый ремень в случае лобового столкновения снижает вероятность смертельной травмы в два-три раза, а при опрокидывании автомобиля - в пять раз, подчеркнули в ведомстве.