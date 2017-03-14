Москва. Правительство Российской Федерации дало согласие на подписание соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил Южной Осетии в состав российской армии. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации», - сказано в документе.

Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено Президенту Владимиру Путину.