США. Президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации исполнительной власти для повышения эффективность ее работы. Об этом пишет Газета.ru.

Также документ нацелен на перестройку деятельности правительства США в целях экономии средств.

«Мы собрали один из величайших кабинетов (министров. — «Газета.Ru») в истории, я уверен в этом. И мы хотим наделить их полномочиями, которые позволят их ведомствам быть настолько сильными и эффективными, насколько возможно, и мы знаем, как это сделать», - сказал Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что миллиарды долларов пускаются на ветер.

«Этот указ требует глубокого анализа каждого исполнительного органа и ведомства с тем, чтобы увидеть, где происходит расточительство средств, как может быть улучшено качество услуг и действительно ли программы служат гражданам Америки», - добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп официально подписал новый указ по иммиграции, который включает временный запрет на въезд в страну гражданам шести стран.