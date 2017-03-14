Ижевск. Удмуртия. Ижевская пианистка Валерия Щекалева стала лауреатом I премии открытого международного конкурса инструментальных исполнителей Open Spain. Как сообщает пресс-служба Детской школы искусств №8, это мероприятие ежегодно собирает видных музыкантов и специалистов в области инструментальной музыки со всего мира.

Обладательницей диплома I премии в номинации «Фортепиано», фирменного кубка FIESTALONIA, а также дополнительного диплома в виде гравировки от властей Испании стала Валерия Щекалёва, а ее преподаватель Ольга Бизяева награждена благодарственным письмом на номерной гербовой бумаге Королевства Испания.