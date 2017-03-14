Ижевск. Удмуртия. Неиспользуемые земли сельхозназначения в Удмуртии вернут в оборот к концу 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства республики, за четыре года планируется ввести 64 тыс. га. В том числе в этом году – 4 516 га.

По словам министра сельского хозяйства Удмуртской Республики Александра Прохорова, уже со следующей недели планируется подписание соглашений между Минсельхозом Удмуртии и муниципальными образованиями по выполнению «дорожной карты», утверждённой нормативным актом регионального правительства. Завершить подписание необходимо к маю.