Тайбэй. Китай. Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на юниорском чемпионате мира. Как сообщат организаторы, турнир стартует 15 марта в китайском городе Тайбэй и продлится до 19 числа.

Короткая программа у девушек стартует в 6:00 (Мск) 17 марта. Произвольный прокат намечен на следующий день и стартует в 11:00 (Мск).

Отметим, что Загитова является вице-чемпионкой России, победительнице финала Гран-При среди юниоров и триумфатором первенства России среди юниоров 2017 года.

Лучшие результаты сезона Алины Загитовой: Короткая программа -70.92, произвольная программа - 136.51; Итоговая сумма - 207.43. Эти показателями являются лучшими в карьере.

Тренирует фигуристку Этери Тутберидце. Музыка к короткой программе: Сен-Санс «Самсон и Далила». Музыка к произвольной программе: Людвиг Минкус–Балет «Дон Кихот» - Па де де и Танец Китри.

Также за Россию среди одиночниц выступят Полина Цурская и Станислава Константинова.