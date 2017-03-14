США. Аэропорты США отменили более 5 тыс. рейсов из-за снежной бури. Об этом сообщает Lenta.ru.

Синоптики прогнозируют, что стихия затронет восемь штатов — Пенсильванию, Нью-Йорк, Коннектикут, Мэн и ряд других. Общее количество аннулированных рейсов как по внутренним, так и по зарубежным направлениям составило 5 348 прилетов и вылетов.

Железнодорожные компании США и метрополитен Нью-Йорка также сообщили о том, что частичном закрытии путей сообщения из-за непогоды. Согласно прогнозам метеорологов, во вторник в северо-восточных штатах США ожидается буря, во время которой выпадет от 30 до 45 сантиметров снега.

Кроме того, температура воздуха будет нетипично низкой для этого сезона на северо-востоке Америки — от - 2 до -4 градусов по Цельсию.