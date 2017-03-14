Екатеринбург. Сотрудник дорожно-патрульной службы Екатеринбурга забыл в кафе служебный автомат Калашникова. Об этом сообщает E1.ru.

Наряд ДПС заехал пообедать в одно из заведений города. Полицейские поели и забыли автомат Калашникова с полным боекомплектом в кафе. Через некоторое время пропажа обнаружилась и наряд срочно вернулся на место, но автомата там уже не было.

Посмотрев запись с камер видеонаблюдения выяснилось, что оружие забрал один из посетителей. Перед уходом этот человек оставил сотрудникам кафе информацию о том, где его можно разыскать.

В итоге наряд ДПС выехал по указанному адресу, нашел мужчину и забрал у него оружие.

«Автомат был с полным боекомплектом. Ни один из патронов, к счастью, никто не применил. Оружие изъято. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, по её итогам будут приняты меры и сделаны организационные выводы», - сообщил порталу руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.