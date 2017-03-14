Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в центральном архиве Удмуртии открылась выставка государственной символики региона. Если в советское время она была практически аналогична символам СССР, то с 1991 года с распадом Союза, встал вопрос о создании своего герба, флага и гимна.

В 1992 году в Удмуртии собрали конкурсную комиссию, которая принимала все возможные проекты от граждан.

«В общей сложности на рассмотрение конкурсного жюри поступило порядка 40 вариантов проектов государственного флага, проектов государственного герба, и 10 вариантов гимна», - сказал главный специалист отдела использования документов центрального госархива Удмуртии Вадим Хохлов.

Из них отбор прошли эскизы флага и герба, предложенные художником Юрием Лобановым, которые сейчас являются действующими символами региона.

Выставка государственной символики Удмуртии открылась в Ижевске

Также на конкурсной основе в 1993 году создавался и гимн Удмуртии.

«Из всех предложенных проектов наиболее точно формату гимна отвечал предложенный Александром Корепановым, который в последствии приняли в качестве основы, но так случилось, что фактически 10 лет гимн Удмуртии исполнялся без слов. Слов не было, уж по каким причинам их не приняли, не понятно», - уточнил Вадим Хохлов.

Закончить неначатое – написать текст к гимну, чтобы его можно было петь, решили осенью 2001 года. Тогда победителями на русский текст стал Алексей Шепталин (ныне министр образования Удмуртии – прим.ред), на удмуртский текст – фольклорист, доктор филологических наук Татьяна Владыкина.