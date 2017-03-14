Ижевск. Удмуртия. Участковый «терапевт» похитила у пенсионерки около 200 тыс рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, правоохранители не исключают, что у неизвестной был соучастник, проникнувший незаметно в квартиру.

Известно, что днем 13 марта пожилая женщина возвращалась домой и у подъезда встретила незнакомую. Она представилась новым участковым терапевтом и попросила пройти в квартиру для заполнения документов.

После ухода «врача» потерпевшая обнаружила, что из спальни пропали ювелирные украшения из золота и серебра, а также 2 тыс. рублей наличными. Дверь в квартиру во время визита лже-врача была не заперта, поэтому не исключено, что у неизвестной был соучастник, который проник в квартиру во время беседы.

Внимание, приметы: женщина, рост около 170 см, среднего телосложения, были золотые зубы, рыжая челка. Была одета в черное пальто и брюки.

Сотрудники полиции напоминают гражданам пожилого возраста о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными. В данной ситуации по телефону регистратуры поликлиники можно было уточнить информацию о смене участкового терапевта. Так же необходимо действовать и при обращении к вам иных лиц, представляющихся работниками коммунальных или социальных служб, иных организаций сферы обслуживания населения. В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).