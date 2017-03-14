Ижевск. Удмуртия. Жеребенок родился в зоопарке Ижевска. Животное появилось на свет в пятницу, 10 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

«10 марта конюшня разразилась радостным ржанием всех ее жителей - они дождались первенца у кобылы Груни. Очаровательная малышка появилась на свет после нескольких месяцев караула и бдительного наблюдения и со стороны соседей, и со стороны ветеринаров и зоотехников. Как положено, она сразу встала на ножки, начала кушать и бегать», - говорится в сообщении.

Сегодня жеребёнок вышел на первую прогулку на улице, где его могут увидеть все желающие.